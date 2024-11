Kapitán slovenských tenistiek Lipták: Sme malá krajina a vyradili sme už dve veľké

V druhej dvojhre potvrdila Rebecca Šramková skvelú formu a vyhrala nad Ajlou Tomljanovičovou jasne 6:1, 6:2. Šramková od septembra vyhrala z 23 zápasov až 19, na troch turnajoch WTA sa dostala do finále, jedno z nich pretavila v titul.

Hrunčáková upravila svoju bilanciu vo dvojhre v tímovej súťaži na 13:3. "Som veľmi šťastná z toho, aký som podala výkon. Dala som do toho všetko, celé srdce," citoval Slovenku oficiálny web turnaja.

Kapitánovi Liptákovi reportér pripomenul, že Slovensko už vyradilo na turnaji dve grandslamové krajiny (USA a Austrália) a možno sa stretne s treťou, keďže semifinálový súper vzíde z dvojice Veľká Británia a Kanada.

"Je to neskutočný pocit, som na dievčatá veľmi hrdý. Pre našu krajinu to veľa znamená, lebo sme malá krajina a už sme zdolali dve veľké. Potvrdilo sa, že máme tímového ducha. Ideme od zápasu k zápasu a zatiaľ to funguje," povedal Lipták.