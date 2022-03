Nadal utrpel únavovú zlomeninu rebra, ohrozený je aj štart na Roland Garros

Zdravotné testy po zápase potvrdili, že Nadal má únavovú zlomeninu rebra. V najbližšom období bude chýbať na turnajoch ATP v Monte Carle a Barcelone, ktoré slúžia ako príprava na spomínaný antukový grandslamový turnaj v Paríži.

"Nie je to dobrá správa a neočakával som to. Po tak skvelom štarte do sezóny je to zničujúce a som z toho smutný. Obzvlášť, ak teraz začína dôležitá časť sezóny, v ktorej som vždy dosahoval dobré výsledky. Vždy som však mal bojovného ducha. Teraz musím mať trpezlivosť a pracovať na uzdravení," uviedol Nadal podľa portálu tennis.com.