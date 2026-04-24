Bol jediným kandidátom. Prezidentom slovenského tenisu ostáva Mečíř

Miloslav Mečíř st. sa stal staronovým prezidentom Slovenského tenisového zväzu.
V piatkových voľbách na zasadnutí Rady STZ v Bratislave ho zvolili do funkcie na nasledujúce štvorročné obdobie. Mečíř st. bol jediný kandidát a dostal jednohlasnú podporu členov.
Na poste šéfa STZ pôsobí od 9. apríla 2022, keď uspel pred dvojicou bývalých daviscupových reprezentantov Martinom Kližanom a Jánom Krošlákom.
Na čele zväzu nahradil Tibora Macka, ktorý sa neuchádzal ďalej o funkciu. Mečíř st. bol 23 rokov daviscupový kapitán SR.
Dlhodobo sa angažoval v aktivitách riadiaceho orgánu slovenského tenisu a bol aj šéftréner Národného tenisového centra. Jednohlasná podpora a zvolenie do druhého funkčného obdobia za sebou ho potešili.
„Prvé štyri roky som si vyskúšal a zistil som, že zväz a celá organizácia pracuje veľmi transparentne. Za to chcem poďakovať všetkým členom sekretariátu, výboru aj rady. Systémy sú veľmi dobre nastavené.
Bolo vidieť, že aj rada mala nachystané všetko tak, ako má byť. Som veľmi rád, že som dostal dôveru a som rád za ľudí, s ktorými spolupracujem. Niektorí ľudia sa obmenili, tým som chcel vysloviť vďaku za ich štvorročnú činnosť.
Bolo zvolené nejaké percento nových ľudí, samozrejme, bude to zoznamovanie, nová výzva. Teším sa na novú spoluprácu, keďže v športe je každý deň čo robiť a čaká nás veľa úloh,“ uviedol Mečíř st. na tlačovej konferencii po svojom zvolení.
Zlatý medailista v dvojhre a bronzový vo štvorhre z olympijských hier 1988 v Soule zhodnotil aj uplynulé funkčné obdobie:
„Prvé roky som sa musel zorientovať. Bol som síce predtým vo výkonnom výbore a zdalo sa mi, že je všetko dobre nastavené. Administratíva, dodržiavanie termínov a postupom je však dosť komplikovaná vec.
Máme správnych ľudí na správnych miestach, ktorí toto vedia zabezpečiť, čo mi veľmi pomohlo. Prvú vec, ktorú som videl boli nedostatočné a trochu zastaralé stanovy. Spozorovali sme veľa nejasností a výkladov.
Napomohla nám novelizácia zákonu o športe, ktorá stanovila presnejšie kritériá a čo musia spĺňať. To sa nám podarilo upraviť a bol to dôležitý krok na začiatok.“