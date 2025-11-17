Čechom stojí v ceste Alcaraz. Sinner oddychuje a čelí kritike: Rijád áno a Davis Cup nie?

BOLOGNA. Od 18. do 23. novembra bude talianska Bologna hostiť finálový turnaj Davis Cupu. Po ročnej pauze sa medzi osem najlepších tímov prebojoval aj český výber pod vedením Tomáša Berdycha.
Žreb prisúdil Čechom ťažkého súpera. Španieli budú môcť využiť pomoc svetovej jednotky, Carlosa Alcaraza.
K postupu do ďalšej fázy je potrebné získať aspoň dva body z troch zápasov - dvoch dvojhier a jednej štvorhry.
Finále turnaja je na programe v nedeľu 23. novembra.
Program turnaja
- Štvrťfinále
- Utorok 18. 11. Francúzsko - Belgicko
- Streda 19. 11. Taliansko - Rakúsko
- Štvrtok 20. 11. Španielsko - Česko
- Štvrtok 20. 11. Argentína - Nemecko
- Semifinále
- Piatok 21. 11. Francúzsko/Belgicko - Taliansko/Rakúsko
- Sobota 22. 11. Španielsko/Česko - Argentína/Nemecko
- Finále
- Nedeľa 23.11.
Titul z roku 2024 obhajujú domáci Taliani, ktorým však tento rok nepomôže svetová dvojka, Jannik Sinner.
Štvornásobný grandslamový šampión je kľúčovou postavou talianskeho výberu a za svoju neúčasť zožal vlnu kritiky. Odôvodnil ju tak, že uprednostní prípravu na novú sezónu.
"Jannik, pokazil si prvý servis, ale ešte stále máš druhé podanie," napísal denník Gazetta dello Sport po tom, čo talianska hviezda oznámila, že s finále Davis Cupu vo svojom programe neráta.
"Budeme ťa naďalej milovať a šalieť z tvojich víťazstiev, ale dovoľ nám vyjadriť aspoň gram sklamania. Taliansky tím, ktorý si doviedol na vrchol, čaká na tvoj návrat.
Tvrdíš, že si vyhral Davisov pohár už dvakrát. Takže už nevrátiš do Rijádu pre ďalších 6 miliónov dolárov? Ak vyhráš ďalší Wimbledon, už neprídeš do Londýna? Stále je čas na prehodnotenie. Zhlboka sa nadýchni a odpáľ druhú loptičku, ktorá dorazí do Bologne," dodal v komentári denník.
Z hráčov Top 10 sa v Taliansku okrem Alcaraza predstaví aj Alexander Zverev a Lorenzo Musetti.
Finálový turnaj Davis Cupu sa uskutoční na tvrdom povrchu. Domáci výber mal miesto zaistené, ostatní si museli účasť vybojovať v kvalifikácii. Dvojice štvrťfinále vyzerajú takto:
Francúzsko vs. Belgicko
V roku 2024 sa ani jeden z týchto tímov na finálový turnaj neprebojoval, tento rok už áno. Belgicko v septembri zviedlo boj s minuloročnými semifinalistami z Austrálie, Francúzsko si poradilo s Chorvátskom.
Krajinu galského kohúta povedie ako jednotka Arthur Rinderknech (29.), nasledovaný Ugom Humbertom (37.). Hoci medzi najlepšou dvadsiatkou nemajú Francúzi žiadneho zo svojich tenistov, v Top 100 sa ich nachádza až 14!
Prednosť dostanú Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert a Paul-Henri Mathieu.
Jednotkou belgickej reprezentácie je Zizou Bergs, 43. hráč rebríčka ATP. V tíme ho dopĺňa 74. Raphael Collignon, dvadsaťročný mladík Alexander Blockx a deblisti Sander Gille s Joranom Vliegenom.
Taliansko vs. Rakúsko
Domáci výber môže útočiť na víťazný hetrik, avšak bez Jannika Sinnera. Aj bez svojej hlavnej hviezdy zostáva domáci tím jedným z favoritov.
V tíme ho totiž nahradí svetová deviatka Lorenzo Musetti alebo hráč číslo 22, Flavio Cobolli. Nomináciu dopĺňajú Matteo Berrettini, Andrea Vavassori a Simone Bolelli.
V pozícii outsidera nastúpi k tomuto štvrťfinálovému zápasu Rakúsko. Jeho najvyššie postaveným hráčom je Filip Misolic na 80. pozícii.
Na prekvapivej výhre nad Maďarskom v rámci kvalifikácie sa podieľali hráči mimo Top 100.
Aktuálne v nominácii figurujú okrem Misolica aj Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler a Alexander Erler. Postup Rakúšanov do ďalšej fázy turnaja by bol veľkým prekvapením.
Česká republika vs. Španielsko
Český výber sa do Talianska na finálový turnaj Davis Cupu prebojoval po úspešnej domácej februárovej kvalifikácii proti Južnej Kórei. Druhý postupový krok urobil tím okolo kapitána Tomáša Berdycha v Spojených štátoch amerických.
Na finálový turnaj do Bologne dorazí osvedčená zostava na čele s českou jednotkou Jiřím Lehečkou, ktorý sa v rebríčku ATP vyšplhal na životnú 17. priečku. V úlohe dvojky pricestuje do Talianska Jakub Menšík, víťaz tohtoročnej tisícovky v Miami a svetová 19.
Tretím najlepším českým tenistom v rebríčku je na 32. mieste Tomáš Macháč. Tím dopĺňajú deblový špecialista Adam Pavlásek a Vít Kopřiva, ktorý bude prípadne pripravený zasiahnuť aj do dvojhier.
Súperom Čechov v úvodnom štvrťfinále budú Španieli na čele so svetovou jednotkou Carlosom Alcarazom. Mladá generácia českých hráčov má so svojim súperom v rámci Davis Cupu vyrovnanú bilanciu 1:1.
V roku 2023 sa v skupine radovali Česi, o rok neskôr v rovnakej fáze Španieli. Ďalší vzájomný zápas sa datuje až do roku 2012. Pamätníkom tejto finálovej bitky je iba nehrajúci kapitán Tomáš Berdych.
Španielska hviezda Carlos Alcaraz vyčnieva nad svojimi spoluhráčmi. Ďalšími hráčmi vo výbere kapitána Davida Ferrera je 36. hráč sveta Jaume Munar, 93. Pedro Martinez a deblista Marcel Granollers.
Mimo hry na veľké prekvapenie zostal Alejandro Davidovich Fokina, ktorý v rebríčku ATP figuruje na 14. mieste, teda pred všetkými českými tenistami. Český výber pôsobí oproti súperovi vyrovnanejšie. Zápas Česka proti Španielsku je na programe vo štvrtok 20. novembra.
Argentína vs. Nemecko
Nemci nominovali svoju najväčšiu hviezdu, Alexandra Zvereva, ktorý príde rozohraný z Turnaja majstrov a v rebríčku ATP mu patrí 3. miesto. Vo svojich 28 rokoch je najmladší z celého výberu.
A spoločne s Janom-Lennardom Struffom, ktorému patrí 100. pozícia, je jediný hráč v nominácii z Top 100. Kapitán Michael Kohlmann ďalej nominoval Yannicka Hanfmanna, Kevina Krawietza a Tima Puetza. Cestu do finále mali Nemci vcelku pokojnú. V januári najprv porazili Izrael, v septembri zmietli Japonsko.
Argentínska nominácia môže pôsobiť vyrovnanejšie. Jednotkou tímu bude svetová 21, Francisco Cerundolo. Hoci v zostave chýbajú argentínski hráči číslo 2 a 3 patriaci do najlepšej päťdesiatky rebríčka, ich náhradníci však nie sú na tom oveľa horšie.
Martín Tomás Etcheverry je 60. a Francisco Comesana 61. Výber kapitána Javiera Frana sa tiež bude môcť oprieť o deblovú svetovú trojku, Horacia Zeballosa.
Vo štvorhre ho pravdepodobne doplní Andres Molteni. Silu Argentíny dokazuje aj septembrové stretnutie proti Holandsku, v ktorom 3:1 porazila minuloročných finalistov.