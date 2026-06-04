VIDEO: Ďalší skvelý výkon mladej Rusky. Zdolala Ukrajinku a premiérovo si zahrá o titul

Roland Garros 2026
Dvojhra žien - semifinále:
Mirra Andrejevová (Rus.-8) - Marta Kosťuková (Ukr.-15) 6:1, 6:3
Ruská tenistka Mirra Andrejevová sa prebojovala do finále grandslamového turnaja Roland Garros v Paríži.
Vo štvrtkovom semifinále zdolala Ukrajinku Martu Kosťukovú 6:1, 6:3 a v súboji o titul na podujatiach veľkej štvorky si 19-ročná hráčka zahrá vôbec prvýkrát.
Súperka nasadenej osmičky vzíde z duelu medzi Poľkou Majou Chwalinskou a Ruskou Dianou Šnajderovou, ktorá zdolala svetovú jednotku Arynu Sabalenkovú.
Andrejevová sa poučila zo semifinálovej prehry spred dvoch rokov, kedy ako 17-ročná podľahla Talianke Jasmine Paoliniovej v dvoch setoch.
VIDEO: Andrejevová v rozhovore po postupe
Zároveň prerušila Kosťukovej 17-zápasovú sériu bez prehry na antuke a vrátila jej prehru z májového finále v Madride.
Na ceste do finále stratila v Paríži len jeden set a po vypadnutí viacerých favoritiek je v najlepšej pozícii získať svoj premiérový Grand Slam.
Súperka odohrala zatiaľ skvelú sezónu
„Bola som veľmi nervózna pred zápasom a aj počas neho. Súperka odohrala zatiaľ skvelú sezónu. Som rada, že som zvládla odvetu za prehru v Madride a mám v sebe pocity, ktoré som zatiaľ nezažila. Podmienky boli dnes náročné.
Viackrát som nevedela, akým smerom je vietor otočený. Chcela som zabojovať, dať do toho všetko a vyšlo mi to,“ zhodnotila v pozápasovom rozhovore najmladšia zo štyroch semifinalistiek.
Na začiatku dôležitého duelu bolo z oboch hráčok cítiť nervozitu. V lepšom rytme však vstúpila do zápasu Andrejevová, keď hneď v prvom geme prelomila podanie Kosťukovej a následne si po odvrátení troch brejkbalov udržala to svoje.
Ukrajinka získala prvý gem až za stavu 0:4
Ukrajinku to viditeľne zlomilo a aj vinou agresívnej hry sa len ťažko dostávala do výmen. Svoj prvý gem získala až za stavu 0:4, kde odvrátila päť brejkbalov a znížila. Ani to jej však nestačilo a po sérii nevynútených chýb prehrala prvý set napokon 1:6.
VIDEO: Zostrih zápasu Kosťuková - Andrejevová
Frustrovaná Kosťuková v druhom sete síce začala lepšie ako v tom úvodnom, no trpezlivejšia hra jej vydržala len počas niekoľkých výmen prvého gemu. Pridal sa aj vietor a opäť prehrávala už 0:3.
Dvadsaťtriročná Ukrajinka sa dokázala dostať na stav 3:4, keď vôbec prvýkrát zobrala svojej súperke podanie.
V kľúčovom momente sa už hralo so zatiahnutou strechou a Kosťuková mala na svojej strane aj divákov, no Andrejevová získala piaty a rozhodujúci brejk. Po takticky vyspelom výkone dokázala pri svojom podaní využiť hneď prvý mečbal a pripísala si zaslúžený triumf.