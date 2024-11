Pozícia trpaslíka nám sedí. Účasť vo finále nestačí, tenistky hľadia len víťaznú trofej

BRATISLAVA. Slovenské tenistky predvádzajú výkony na hranici svojich možností a dosiahli mimoriadny úspech už len postupom do štvrťfinále. To im však nestačilo a dostali sa o dve kolá ďalej - do finále Pohára Billie Jean Kingovej (BJKC). Tam si zmerajú sily v stredu o 17.00 s nasadenými trojkami z Talianska. Billie Jean King Cup 2024 - program a výsledky finálového turnaja Na turnaji postupne zdolali favoritky zo Spojených štátov amerických, následne tímu nasadeného ako číslo štyri – Austrálie – a napokon aj Veľkú Britániu.

Do finále sa dostali po 22 rokoch. Čiže presne od času, kedy naposledy triumfovali v tejto tímovej súťaži. Zdolali vtedy domáce Španielky 3:1 na zápasy.

Zaujímavosťou je, že medzi najlepšiu štvoricu turnaja prešiel iba jediný nasadený tím zo štyroch. Vlaňajšie víťazky z Kanady podľahli Britkám, Češky podľahli Poľkám na čele so svetovou dvojkou Igou Swiatekovou, a napokon padli aj Austrálčanky. Postúpili iba nasadené trojky z Talianska. Tie sa dostali až do finále, to si zahrali aj minulú sezónu, avšak neúspešne. Slovenky by im niečo podobné radi pripravili aj teraz. Šramková je vo forme Do finále prešli rodáčky spod Tatier úplne zaslúžene. Pri Američankách to bol boj o každú loptičku, rozhodovať musel až tretí set štvorhry, no proti "protinožkyniam" stačili dva singlové súboje. Plánované deblové stretnutie sa tak ani nemuselo konať. Kapitán tímu Matej Lipták ostal proti Britkám verný Hrunčákovej, opäť ju nasadil. Tá si zahrala proti hráčke číslo 58 na svete Emme Raducanuovej, ktorá v dôležitých momentoch bola lepšou tenistkou a zvíťazila dvakrát 6:4.

Šramková nastúpila s myšlienkou, že musí vyhrať, inak sa naše nádeje na otočku a postup do finále rozplynú. Keď prehrala prvý set, málokto veril, že to dokáže otočiť. Tu sa však ukázala jej forma za posledné tri mesiace a koncentrovaným výkonom dokráčala k triumfu a vyrovnala stav na zápasy. Do deblového súboja nastúpila opäť Hrunčáková po boku svojej partáčky Mihálikovej. Aj keď neboli favoritkami, na kurte to tak nevyzeralo. Britskému duu nedali žiadnu šancu a zdolali ich dvakrát 6:2. Slovensko tak dostali do finále Pohára Billie Jean Kingovej.

Životná sezóna Paoliniovej Američanky boli obrovské favoritky oproti našim hráčkam, o Austrálčankách to až tak neplatilo. Britky boli vyrovnanejšími súperkami, no Talianky budú na úrovni hráčok USA, ak nie ešte vyššie. Dôvod je jednoduchý, má dve slová - Jasmine Paoliniová. Táto tenistka prežíva životnú sezónu. Na začiatku roka bola na 29. pozícii v rebríčku WTA. Vo štvorhre je na desiatej priečke. Na Roland Garros a Wimbledone sa dostala do neúspešných finále, na olympiáde vybojovala so Sarou Erraniovou (104. miesto v dvojhre, 8. vo štvorhre) zlatú medailu vo štvorhre. A práve po jej boku hráva aj na tomto turnaji, zatiaľ sú nezdolané.

Ďalej sú v tíme aj Elisabetta Cocciarettová (53.), Lucia Bronzettiová (78.) a Martina Trevisanová (126.). Ide o najsilnejší možný káder, vzali to najlepšie, čo sa aktuálne v talianskom ženskom tenise nachádza. Kapitánkou tímu je bývalá tenistka 47-ročná Tathiana Garbinová. V rebríčku bola najvyššie na 22. pozícii, na grandslamových turnajoch zašla najďalej do štvrtého kola. Hráčky spod Tatier sú nasledovné – Rebecca Šramková s úžasnou formou od septembra a renkingovým maximom (43.), Anna Karolína Schmiedlová (109.), Viktória Hrunčáková (238.), Renáta Jamrichová (381.) a deblová špecialistka Tereza Miháliková (41. pozícia v rebríčku ženskej štvorhry).

Nastúpi Schmiedlová? Rátať sa zrejme môže s obomi singlistkami, ktoré bojovali proti Veľkej Británii. Tú však môže zahrať faktor únava u Hrunčákovej. V semifinále odohrala dve stretnutia za deň, pokiaľ by nastúpila aj do finále a dospelo až do štvorhry, bola by to bilancia štyroch duelov v priebehu dvoch dní. Predsa len potrebujeme, aby odovzdala plnohodnotný výkon v každom zápase.

Preto možno kapitán Lipták premýšľa nad možnosťou, že by nasadil Schmiedlovú, ktorá si na turnaji ešte nezahrala. Tá sa v osemfinále olympijských hier postavila Paolininovej, po veľkom boji ju pokorila 7:5 na gemy v treťom sete. Vtedy sa však hralo na parížskej antuke, tvrdý povrch v Málage si už Talianka vyskúšala, zatiaľ čo Slovenka nie. Šramková by mala s veľkou pravdepodobnosťou hrať opäť, famózna forma pokračuje aj v Pohári Billie Jean Kingovej, zdolala všetky tri súperky. Duo zo štvorhry Hrunčáková-Miháliková by sa tiež nemalo meniť. Odohrali dva súboje, majú po nich 100%-nú bilanciu. Garbinová rozhodne postaví Paoliniovú, o tom niet pochýb. Do ďalšej dvojhry zrejme bude rátať s Bronzettiovou. Tá svoje nasadenie úspešne premenila na bod, naopak Cocciarettová nie. Nad dvojicou v debli má určite jasno už teraz. Do doterajšieho turnaja vždy zasiahli Paoliniová s Erraniovou, nestratili ani set a dostali svoju krajinu cez Japonsko i Poľsko práve cez rozhodujúcu štvorhru.