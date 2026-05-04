Sľúbené zvýšenie nie je dostačujúce. Tenisti stále vyvíjajú tlak na organizátorov Roland Garros

Najlepší tenisti a tenistky naďalej požadujú vyššie odmeny na grandslamovom turnaji Roland Garros.
Prostredníctvom listu prejavili sklamanie z nedostatočného nárastu finančného obnosu a tiež ignorácie ďalších požiadaviek od samotných účastníkov.
Svetové jednotky rebríčkov WTA a ATP Bieloruska Aryna Sabalenková a Talian Jannik Sinner pokračujú spolu so svojimi kolegami vo vyvíjaní tlaku na organizátorov grandslamových turnajov.
Ich cieľom je dosiahnutie 22-percentného podielu z príjmov na týchto podujatiach. Prostredníctvom listu informovali, že navýšenie odmien o 9,5 percenta na tohtoročnom Roland Garros je nedostačujúce. Pri kritike poukazujú na výraznejší nárast tržieb.
„Nijako sa neriešia štrukturálne problémy, na ktoré sme v predošlom roku neustále a oprávnene poukazovali.
Neprišlo k žiadnemu pokroku v oblasti starostlivosti o hráči a tiež sa nepodnikli žiadne kroky, ktoré by zaviedli mechanizmus konzultácii hráčov pri konzultáciách ohľadne grandslamov,“ cituje agentúra AFP stanovisko tenistiek a tenistov.