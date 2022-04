Swiateková sa zapísala do histórie, chce inšpirovať mladé dievčatá

BRATISLAVA. Poľská tenistka Iga Swiateková ovládla turnaj WTA 1000 v Miami. V sobotňajšom finále si poradila s Japonkou Naomi Osakovou 6:4, 6:0.

A okrem slastného pocitu z prestížneho turnajového triumfu si už o pár hodín bude môcť vychutnávať aj post najlepšej svetovej tenistky.

Samozrejme, trochu jej to uľahčil nečakaný koniec kariéry Austrálčanky Ashleigh Bartyovej, no nič to nemení na tom, že 20-ročná Poľka sa stala prvou tenistkou v histórii, ktorá vyhrala úvodné tri turnaje série WTA 1000 v sezóne.