Bartyová sa lúči ako Sampras. Nikdy neplávala s prúdom

"Cítim sa byť pripravená. Cítim, že je to pre mňa teraz správne. Som vďačná za všetko, čo mi tenis dal," hovorila Bartyová vo videu, v ktorom oznámila koniec kariéry. Počas nahrávania sa rozplakala.

"Viem, ako veľa úsilia stojí dať zo seba to najlepšie. Už to v sebe viac nemám. Vyčerpala som to," povedala ďalej.

"Veľmi ma zmenilo, keď som vyhrala Wimbledon. Keď celý život pracujete pre jeden cieľ, zmení to vašu perspektívu," dodala.

Už raz skončila

Na oznámenie tejto správy si prizvala do videa svoju dobrú kamarátku a bývalú austrálsku tenistku Casey Dellacquaová.

Práve ona bola jednou z prvých gratulantov priamo na kurte po triumfe Bartyovej na Australian Open. S ňou sa tiež spája prvá časť kariéry ešte stále úradujúcej svetovej jednotky.