Pohánkovú čaká vrchol sezóny. Na finálovom turnaji zabojuje o prestížny titul

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková (Autor: TASR)
    20. okt 2025 o 14:34
    Predstaví sa medzi osmičkou najlepších.

    ČCHENG TU. Slovenská tenistka Mia Pohánková spoznala svoje súperky na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu (22. až 26. októbra).

    V B-skupine si zmeria sily s Britkou Hannah Klugmanovou, Češkou Janou Kovačkovou a Číňankou Žuej-en Čang.

    Na podujatie v Čcheng-tu sa kvalifikovalo osem najlepších juniorov a junioriek na základe získaných bodov do rebríčka ITF za uplynulých dvanásť mesiacov. Pohánkovej patrí v aktuálnom vydaní piata pozícia so ziskom 2399,75 bodu.

    Slovenská tenistka bude v skupine čeliť súčasnej svetovej dvojke Hannah Klugmanovej, Češka Jana Kovačková figuruje v rebríčku na 11. pozícii a Číňanka Žuej-en Čang je na 18. priečke.

    Do semifinále postúpia dva najlepšie hráčky, víťazka získa do rebríčka 1000 bodov a finančnú odmenu vo výške 23-tisíc amerických dolárov.

    Šestnásťročná Pohánková dokázala v tomto roku vyhrať juniorský Wimbledon a aj na ďalších grandslamových podujatiach sa dostala medzi najlepšie juniorky. Na Australian Open si zahrala semifinále a na US Open bola vo štvrťfinále.

    Na októbrovom J&T Banka Slovak Open 2025 v Bratislave sa prebojovala do finále a aktuálne figuruje v nominácii Slovenska na na barážový miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej.

    dnes 14:34
