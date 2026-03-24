Pohánková suverénne zdolala Nemku a postúpila ďalej. Darilo sa aj jej krajanke

Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do druhého kola hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ITF WTT W50 vo francúzskom Croissy-Beaubourgu (40 000 USD, tvrdý povrch v hale).
Pohánková si v prvom kole poradila s Nemkou Tessou Johannou Brockmannovou 6:4, 6:2 za 80 minút.
Sedemnásťročná hráčka Národného tenisového centra vyzve v ďalšom kole štvorku pavúka Harmony Tanovú z Francúzska.
Kužmová nastúpila v prvom kole proti Španielke Eve Guerrerovej Alvarezovej a zdolala ju 6:3, 6:4 za 75 minút.
V druhom kole bude jej súperkou siedma nasadená Švajčiarka Susan Bandecchiová.
ITF WTT W50 Croissy-Beaubourg 2026
Dvojhra - 1. kolo:
