    Pohánková suverénne zdolala Nemku a postúpila ďalej. Darilo sa aj jej krajanke

    Mia Pohánková
    Mia Pohánková (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    Sportnet|24. mar 2026 o 22:53
    Sedemnásťročná hráčka vyzve v ďalšom kole štvorku pavúka.

    Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do druhého kola hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ITF WTT W50 vo francúzskom Croissy-Beaubourgu (40 000 USD, tvrdý povrch v hale).

    Pohánková si v prvom kole poradila s Nemkou Tessou Johannou Brockmannovou 6:4, 6:2 za 80 minút.

    Sedemnásťročná hráčka Národného tenisového centra vyzve v ďalšom kole štvorku pavúka Harmony Tanovú z Francúzska.

    Kužmová nastúpila v prvom kole proti Španielke Eve Guerrerovej Alvarezovej a zdolala ju 6:3, 6:4 za 75 minút.

    V druhom kole bude jej súperkou siedma nasadená Švajčiarka Susan Bandecchiová.

    ITF WTT W50 Croissy-Beaubourg 2026

    Dvojhra - 1. kolo:

    Mia Pohánková (SR) - Tessa Johanna Brockmannová (Nem.) 6:4, 6:2

    Katarína Kužmová (SR) - Eva Guerrerová Alvarezováa (Šp.) 6:3, 6:4

