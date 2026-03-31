    Po oznámení konca kariéry prišla ďalšia novinka. Kvitová sa stala opäť mamou

    Petra Kvitová na Wimbledone 2023.
    ČTK|31. mar 2026 o 09:48
    Do rodiny dvojnásobnej wimbledonskej šampiónky pribudli dve dcérky.

    Tenistka Petra Kvitová porodila v pondelok dvojičky. Do rodiny dvojnásobnej wimbledonskej šampiónky a jej manžela Jiřího Vaňka pribudli k ročnému synovi Petrovi podľa médií dve dcérky.

    Kvitová sa po materskej prestávke vlani pokúšala o návrat na kurty, výsledkovo sa jej ale nedarilo.

    V priebehu roka oznámila, že po US Open skončí definitívne. V októbri potom informovala o druhom tehotenstve.

    Popri dvoch wimbledonských tituloch z rokov 2011 a 2014 získala rodáčka z Fulneku bronzovú medailu na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016, šesťkrát triumfovala vo Fed Cupe, respektíve Pohári Billie Jean Kingovej.

    Ovládla aj Turnaj majsteriek a celkovo vyhrala 31 titulov na okruhu WTA. Vo svetovom rebríčku bola najvyššie na druhom mieste.

