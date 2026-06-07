Siniaková je len krok od českého rekordu. V Paríži si rozšírila zbierku spolu s Američankou

Roland Garros 2026
ženy - štvorhra - finále:
Taylor Townsendová, Kateřina Siniaková (USA/ČR-1) - Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová, (Srb./-Kaz.-2) 6:2, 7:5
Americko-český pár Taylor Townsendová, Kateřina Siniaková sa stal víťazom ženskej štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.
V nedeľnom finále zvíťazil v pozícii jednotky podujatia v súboji dvoch najvyššie nasadených dvojíc nad srbsko-kazašským duom Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 6:2, 7:5.
Townsendová so Siniakovou triumfovali spoločne na turnaji veľkej štvorky po tretíkrát. Uspeli už minulý rok na Australian Open a v roku 2014 vo Wimledone.
Češka rozšírila zbierku svojich grandslamových titulov vo štvorhre celkovo už na 11. Na parížskej antuke uspela štyrikrát, predtým aj v rokoch 2018 a 2021 s krajankou Barborou Krejčíkovou a v roku 2024 s Američankou Coco Gauffovou.
Rodáčka z Hradca Králové vybojovala svoj dvanásty grandslamový titul, keď minulý rok triumfovala aj vo wimbledonskej miešanej štvorhre.
Svetová deblová jednotka Siniaková sa ziskom jedenásteho grandslamového titulu v ženskej štvorhre priblížila k Jane Novotnej v historickom českom rebríčku. Novotná vedie poradie s dvanástimi titulmi.
Trochu ma dojalo to, čo som dosiahla
„Prepáčte, trochu ma dojalo to, čo som dosiahla,“ povedala v pozápasovom rozhovore na kurte Siniaková, ktorá sa počas slávnostného ceremoniálu neubránila slzám.
„Ďakujem aj svojej spoluhráčke. Veľmi si s ňou užívam čas na kurte aj mimo neho. Som šťastná, že môžem byť súčasťou jej rodiny,“ dodala a poďakovala sa po česky aj svojej mame v hľadisku.
Česko-americká dvojica, ktorá tento rok triumfovala aj v Indian Wells, Miami a Madride, vybojovala svoje 23. víťazstvo z posledných 24 zápasov, do ktorých nastúpila.
VIDEO: Zostrih finálového zápasu štvorhry na Roland Garros 2026
Siniaková s Townsendovou vyhrali prvý set za 34 minút. Od stavu 1:2 nedovolili súperkám získať ani jediný gem a sériou piatich hier za sebou získali set vo svoj prospech.
V druhom sete museli doháňať stratu brejku. Podarilo sa im vyrovnať z 1:4 na 4:4, no v desiatej hre za stavu 4:5 čelili dvom setbalom.
Nasadené jednotky však túto náročnú situáciu zvládli, vzápätí opäť prelomili súperkám podanie a Siniaková následne čistou hrou dopodávala zápas do víťazného konca.
Townsendová: Bolo to náročných sedem týždňov
„Povedala som, že ak bude plakať ona, budem plakať aj ja,“ uviedla Townsendová a poďakovanie opätovala.
„Bolo to náročných sedem týždňov, počas ktorých som bola bez svojho syna. Veľmi mi chýbal. Teraz mu chcem ukázať túto trofej a dúfam, že je na mňa hrdý,“ dodala.
Finalistky predvlaňajšieho Turnaja majsteriek oplatili Kruničovej a Danilinovej štvrťfinálové prehry z minuloročného Roland Garros aj z tohtoročného Australian Open.
Nadviazali tak na marcové víťazstvo nad nimi z Indian Wells.