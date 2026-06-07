Bývalá svetová jednotka, olympijská víťazka a grandslamová šampiónka. Američanka oslavuje jubileum

Bývalá americká tenistka Lindsay Davenporta, ktorá 8. júna oslávi 50. narodeniny, je držiteľkou šiestich grandslamových titulov – troch vo dvojhre a troch vo štvorhre.
Na pozícii svetovej jednotky vo dvojhre strávila 98 týždňov, čo ju v historických tabuľkách radí na desiate miesto. Vo štvorhre bola na čele rebríčka 32 týždňov.
Vo dvojhre Davenportová triumfovala na turnajoch US Open 1998, Wimbledon 1999 a Australian Open 2000.
Úspešná bola aj vo štvorhre, keď zvíťazila na Roland Garros 1996, US Open 1997 a Wimbledone 1999. Je tiež olympijskou víťazkou vo dvojhre z OH 1996.
Lindsay Davenportová sa narodila 8. júna 1976 v Palos Verdes. Počas svojej kariéry bola známa silovou hrou od základnej čiary. Vo dvojhre získala celkovo 55 titulov a zaznamenala 753 víťazstiev.
Vo štvorhre vybojovala 38 titulov. Medzi jej partnerky vo štvorhre patrili napríklad americké tenistky Corina Morariová a Mary Joe Fernándezová, ako aj česká tenistka Jana Novotná.
Jej profesionálna kariéra trvala 17 rokov – aktívne pôsobila v rokoch 1993 až 2010. Po ukončení hráčskej kariéry zostala pri tenise.
Davenportová pracuje ako trénerka a zároveň ako komentátorka na americkej televíznej stanici Tennis Channel. V roku 2014 bola uvedená do Medzinárodnej tenisovej Siene slávy. Je vydatá a má jedného syna a tri dcéry.