    Zverev sa konečne zbavil grandslamovej kliatby. Porazil vlastných démonov a môže sa nazývať šampión

    Alexander Zverev s trofejou pre víťaza Roland Garros 2026.
    Fotogaléria (36)
    Alexander Zverev s trofejou pre víťaza Roland Garros 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. jún 2026 o 08:18
    ShareTweet0

    Prečítajte si ohlasy zahraničných médií na víťazstvo Alexandra Zvereva na Roland Garros 2026.

    Ohlasy zahraničných médií na triumf nemeckého tenistu Alexandra Zvereva vo finále Roland Garros nad Talianom Flaviom Cobollim v piatich setoch 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1.

    Zverev tak získal svoj prvý grandslamový titul v kariére.

    The Guardian (V. Brit.): „Dva týždne plné napätia vyvrcholili psychologickou drámou, v ktorej Alexander Zverev konečne porazil vlastných démonov a získal prvý grandslamový titul.“

    Gazzetta dello Sport (Tal.): „Bojovnosť Cobolliho dotlačila zápas do piateho setu, no napokon fyzicky ani herne neodolal favoritovi.“

    VIDEO: Zostrih zápasu Alexander Zverev - Flavio Cobolli

    Tuttosport: (Tal.): „Rozprávka, ktorá sa pre Cobolliho skončila až v rozhodujúcom sete.“

    Corriere dello Sport: (Tal.): „Samotné srdce na víťazstvo proti Zverevovi nestačilo. Nemec získal po boji svoj prvý grandslamový titul.“

    Bild (Nem.): „Konečne šampión! Zverev sa zbavil nálepky najlepšieho hráča bez grandslamového titulu.“

    Süddeutsche Zeitung (Nem.): „Porazil vlastných démonov. Dlhá cesta Alexandra Zvereva za prvým grandslamovým titulom sa skončila v Paríži.“

    Frankfurter Allgemeine Zeitung (Nem.): „Roland Garros mu priniesol vytúžené vykúpenie. Zverev zavŕšil roky čakania na grandslamový triumf.“

    Kronen Zeitung (Rak.): „Zverev sa konečne zbavil grandslamovej kliatby.“

    Marca (Šp.): „Zverev po triumfe na Roland Garros definitívne vstúpil medzi najväčšie osobnosti svetového tenisu. Z pliec mu konečne spadla obrovská záťaž.“

    Blick (Švaj.): „Zverev je grandslamový šampión. Po troch prehratých finále a rokoch pochybností konečne dosiahol veľký cieľ.“

    Fotogaléria zo zápasu Flavio Cobolli - Alexander Zverev vo finále Roland Garros 2026
    Flavio Cobolli a Alexander Zverev počas finále Roland Garros 2026.
    Flavio Cobolli počas finále Roland Garros 2026.
    Flavio Cobolli počas finále Roland Garros 2026.
    Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev.
    36 fotografií
    Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Momentka z finálového zápasu na Roland Garros 2026 Flavio Cobolli - Alexander Zverev.

    L'Équipe (Fr.): „Koniec označovania Zvereva za najlepšieho hráča bez grandslamového titulu. Už patrí medzi šampiónov.“

    idnes.cz (ČR): „Tlak lepšie ukočíroval Zverev a konečne sa dočkal grandslamového titulu.“

    Pavúk Roland Garros 2026

    Tenis

    Tenis

    Alexander Zverev.
    Alexander Zverev.
    Konečne happy end, už navždy budem šampión, tešil sa Zverev. Zbavil sa aj nálepky losera
    dnes 09:52
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Zverev sa konečne zbavil grandslamovej kliatby. Porazil vlastných démonov a môže sa nazývať šampión