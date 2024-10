Badosová sa odhlásila z turnaja vo Wu-chane, dôvodom má byť aféra s fotografiou

"Naozaj ma to mrzí. Nevedela som, že to môže mať rasistický podtón. Moja chyba a preberám za to plnú zodpovednosť. Určite sa z toho do budúcna poučím. Dúfam, že to chápete," citovala svetovú pätnástku agentúra AFP. Na turnaji ju nahradí Lucia Bronzettiová z Talianska.