Djokovič sa vyjadril k smerom k očkovaniu. Verí v štart na US Open

Očkovať sa neplánuje

Srbovi však hrozí, že ďalšiu bude môcť pridať až v máji budúceho roka na Roland Garros v Paríži.

Vzhľadom na okolnosti v súvislosti s očkovaním proti koronavírusu je momentálne jeho štart na tohtoročnom US Open i na Australian Open v januári budúceho roka nepravdepodobný.

"Nie som zaočkovaný a ani to neplánujem urobiť," potvrdil Djokovič po nedeľňajšom finálovom triumfe nad Nickom Kyrgiosom.

Verí, že do štartu US Open v New Yorku na konci augusta sa zmenia pravidlá pri vstupe do krajiny, kam teraz môžu vstúpiť iba plne zaočkované osoby.