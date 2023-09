Spievajte so mnou, vyzval Djokovič divákov. V ťažkých podmienkach bude bojovať o titul

US Open 2023

NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na tohtoročnom US Open.

V treťom sete za stavu 3:2 mal Fritz k dispozícii dva brejkbaly, no Djokovič ich odvrátil, v deviatom geme zobral Američanovi servis a duel už dotiahol do úspešného konca.

"Šport mi dal v živote veľa. Je privilégium, že môžem stále robiť to, čo mám najradšej. Veľká vďaka za to patrí mojim rodičom, ktorí sa pre mňa obetovali.

Počítal som s tým, že publikum bude dnes skôr na strane Taylora. V hľadisku však vládla výborná atmosféra, ktorá ma nabila pozitívnou energiou.

Podmienky boli veľmi náročné, niekoľkokrát som si musel prezliecť tričko. Teší ma, že som to zvládol v troch setoch," uviedol v pozápasovom interview Djokovič, ktorý vyzval divákov, aby si s ním zaspievali refrén skladby od kapely Beastie Boys: "You gotta fight for your right to party".