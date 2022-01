Djokovič sa v Austrálii obrátil na súd. Je na hoteli, kde horelo a viackrát prepukol covid

Po krátkom súdnom vypočutí však právni zástupcovia ministerstva vnútra súhlasili, že Srb môže minimálne do piatka zotrvať v krajine. Obe strany spoločne so sudcom Anthonym Kellym vypracujú časový harmonogram opatrenia, ktoré bráni deportácii.

V pondelok sa bude podľa portálu abc.net.au rozhodovať o hráčovom odvolaní proti zrušeniu víza. Riadiaca organizácia úvodného grandslamového turnaja sezóny Tennis Australia potrebuje definitívu do utorka, aby mohla naplánovať rozpis zápasov.

Podujatie sa začne 17. januára.

Pýtali pre Djokoviča lepší hotel

Dvadsaťnásobný grandslamový šampión pricestoval do krajiny, aby mohol obhajovať titul na Australian Open. Síce dostal lekársku výnimku pre nezaočkovaných, no problémy nastali po 14-hodinovom lete z Dubaja do Melbourne, kde zistili, že nemá správne vízum potrebné na vstup s výnimkou. Zadržali ho na letisku Tullamarine, kde ho strážili v uzavretej miestnosti.