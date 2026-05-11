    Veteráni dostali voľné karty. Wawrinka a Monfils sa predstavia na Roland Garros

    Stan Wawrinka (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. máj 2026 o 20:01
    Pre oboch pôjde o parížsku rozlúčku.

    Trojnásobný grandslamový šampión Stan Wawrinka zo Švajčiarska a domáci tenista Gael Monfils získali od organizátorov voľné karty na grandslamový turnaj Roland Garros.

    Pre oboch veteránov, ktorí po sezóne plánujú ukončiť kariéru, pôjde o rozlúčkové vystúpenie na parížskej antuke.

    Štyridsaťjedenročný Wawrinka vyhral Roland Garros v roku 2015 a teraz figuruje na 125. mieste vo svetovom rebríčku.

    Tridsaťdeväťročný Monfils sa v Paríži v roku 2008 dostal do semifinále a v súčasnosti mu patrí 222. miesto na svete, pripomenula agentúra AP.

    Voľné karty v mužskej kategórie dostali pre tento rok medzi mužmi aj Nishesh Basavareddy, Titouan Droguet, Hugo Gaston, Arthur Gea, Moise Kouame a Adam Walton.

    V ženskom pavúku sa vďaka nim predstavia Clara Burelová, Ksenia Efremovová, Fiona Ferrová, Leolia Jeanjeanová, Emerson Jonesová, Sarah Rakotomangová, Alice Tubellová a Akasha Urhobová. Druhý grandslamový turnaj roka odštartuje 24. mája.

