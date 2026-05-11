    Sinner je na domácej antuke nekompromisný. Postup do osemfinále spečatil kanárom

    Jannik Sinner
    TASR|11. máj 2026 o 17:59
    Najväčší favorit hladko zdolal Austrálčana Popyrina.

    Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do osemfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.

    Najvyššie nasadený hráč vyradil v 3. kole Austrálčana Alexeia Popyrina hladko 6:2, 6:0.

    Rus Andrej Rubľov si v 3. kole v pozícii nasadenej dvanástky poradil s 21-tkou pavúka Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom v dvoch setoch 6:4, 6:4.

    ATP Rím 2026

    dvojhra - 3. kolo:

    Andrej Rubľov (Rus.-12) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-21) 6:4, 6:4

    Martin Landaluce (Šp.) - Mattia Bellucci (Tal.) 6:4, 6:3

    Nikoloz Basilašvili (Gruz.) - Brandon Nakashima (USA-30) 7:6 (5), 6:4

    Andrea Pellegrino (Tal.) – Frances Tiafoe (USA_20) 7:6 (8), 6:1

    Jannik Sinner (Tal.-1) – Alexei Popyrin (Austr.) 6:2, 6:0

    Tenis

    Linda Nosková
