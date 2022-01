Najväčší škandál všetkých čias, píšu Srbi. Prečo iba Novak? pýtajú sa

BELEHRAD, BRATISLAVA. Srbské médiá píšu o sprisahaní proti najlepšiemu športovcovi sveta. Tenista Novak Djokovič po prílete do Melbourne uviazol na letisku, kde ho izolovali od ostatných členov tímu a napokon mu po šiestich hodinách oznámili, že musí opustiť Austráliu. Nepomohla ani intervencia srbského prezidenta Aleksandara Vučića a srbského veľvyslanca v Austrálii.

"Je to najväčší škandál všetkých čias," napísal srbský Kurir. Udalosti v Melbourne označil za politicky motivované. Podľa srbského tabloidu sa do záležitosti vložil austrálsky premiér Scott Morrison, aby pozbieral politické body, keďže jeho popularita je na historickom minime.

"Organizátori Australian Open sa postavili na stranu Novaka Djokoviča, keďže nemenovaný funkcionár turnaja uviedol, že až 23 tenistov požiadalo a dostalo zdravotnú výnimku. Väčšina hráčov pricestovala do Austrálie bez problémov a len Novakovi zamietli vstup,“ citoval Carana web RTS.rs.

Bývalý spravodajca srbskej televízie RTS v Austrálii Dragan Caran vyrukoval s tvrdením, že problém so vstupom do krajiny mal iba Djokovič, hoci o výnimku žiadali viacerí.

"Hanba pre Austrálčanov za to, ako sa správali k jednému z najlepších športovcov všetkých čias. K mužovi, ktorý deväťkrát vyhral turnaj v Melbourne, sa chovali bez akéhokoľvek rešpektu. Djokovič bol od príchodu do Melbourne izolovaný v jednej miestnosti, celé hodiny ho strážila polícia, nemohol telefonovať ani komunikovať s ostatnými členmi tímu," opisoval udalosti po prílete Blick.

"Za viac než 700 dní sa toho zrejme veľa zmenilo. Otázka znie, či si to Novak Djokovič predsa len zaslúžil?" dodal Kurir.

Srbské médiá tiež informovali o statuse politika Nenada Čanaka. Bývalý člen Národného zhromaždenia (do roku 2020) označil Djokoviča na sociálnej sieti za somára.

"Hrozné zaobchádzanie so Srbom? No nie. Nezaobchádzali s ním strašne preto, že je Srb, ale preto, že somár nebol očkovaný," napísal líder Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny a dodal: "Kto nie je zaočkovaný proti Covid 19 a nemá na to jasný a jednoznačný medicínsky opodstatnený dôvod, je nezodpovedný a sebecký človek (slovo somár som použil ako eufemizmus)."

Čanakov status na Twitteri vyvolal na sociálnych sieťach búrku komentárov, väčšinou urážlivých na adresu srbského politika.