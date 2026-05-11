Tretia prehra v sezóne s rovnakou súperkou. Noskovú v Ríme zradilo podanie

Rumunská tenistka Sorana Cirsteová sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. V osemfinálovom stretnutí zdolala Češku Lindu Noskovú v dvoch setoch 6:2, 6:4.
Dvadsiata šiesta hráčka pavúka vyzve v ďalšej fáze Lotyšku Jelenu Ostapenkovú, ktorá si poradila s 22. nasadenou Annou Kalinskou z Ruska hladko 6:1, 6:2.
Trojka pavúka Coco Gauffová z USA vyradila krajanku Ivu Jovicovú 5:7, 7:5 a 6:2 a siedma nasadená Jelina Svitolinová z Ukrajiny si poradila s ďalšou Češkou Nikolou Bartůňkovou 6:2, 6:3.
Dvadsaťjedenročná Nosková prehrala tento rok s Cirsteovou už tretíkrát. So súperkou, ktorá je o pätnásť rokov staršia, má teraz bilanciu 2:3. Neoplatila jej napríklad marcovú porážku z Miami.
Rumunka, ktorá plní v Ríme pozíciu nasadenej dvadsaťsedmičky, potvrdzuje v talianskej metropole dobrú formu. V predchádzajúcom kole vyradila svetovú jednotku Arynu Sabalenkovú z Bieloruska.
Zverenkyňa trénera Tomáša Krupu Nosková sa nemohla oprieť o servis, prišla oň štyrikrát a urobila sedem dvojchýb. Taktiež sa dopustila 25 nevynútených chýb, Cirsteová ich mala 12.
Nosková stratila prvý set po nevydarenom úvode, keď prehrávala už 0:4. V druhej sade síce otočila stav 1:3 na 4:3, Cirsteová ju ale v deviatom game opäť "brejkla" a dopodávala duel čistou hrou.
Ešte horšiu bilanciu na servise mala Bartůňková, ktorá prešla do hlavnej súťaže ako lucky loserka za odhlásenú Kanaďanku Victoriu Mbokovú a v treťom kole vyradila minuloročnú víťazku Australian Open Madison Keysovú z USA.
Proti nasadenej sedmičke Svitolinovej udržala len jedno z ôsmich podaní a urobila osem dvojchýb.
Bartůňková začala prvý set bojovne a ujala sa vedenia 2:1 s brejkom. O jedenásť rokov staršia Svitolinová ale potom piatimi gemami vývoj otočila. V druhej sade Bartůňková semifinalistku tohtoročného Australian Open trikrát "brejkla", ani raz ale výhodu nepotvrdila.
Od stavu 3:2 prehrala štyri gamy za sebou a duel definitívne stratila. V novom rebríčku WTA sa napriek tomu posunie na životné 65. miesto.
WTA Rím 2026
Dvojhra - osemfinále:
Sorana Cirsteová (Rum.-26) - Linda Nosková (ČR-13) 6:2, 6:4
Jelena Ostapenková (Lot.) - Anna Kalinská (Rus.-22) 6:1, 6:2
Coco Gauffová (USA-3) - Iva Jovicová (USA-16) 5:7, 7:5, 6:2
Mirra Andrejevová (Rus.-8) - Elise Mertensová (Belg.-21) 6:3, 6:3
Jelina Svitolinová (Ukr.-7) - Nikola Bartůňková (ČR) 6:2, 6:3