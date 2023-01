Djokovič vyrovnal rekord Nadala, v Melbourne získal desiaty titul

Novak Djokovič, víťaz turnaja: "Ďakujem celému môjmu tímu a rodine. Nemáte to so mnou ľahké, často vidíte aj odvrátenú časť mojej povahy. Dúfam, že mi odpustite moje muchy. Táto trofej je aj vaša. Bola to jedna z najväčších výziev po tom všetkom, čo som zažil vlani.

Táto trofej je pre mňa najcennejšia v kariére, viedla k nej najťažšia cesta. Chcem sa poďakovať všetkým ľudom, ktorí ma v Austrálii vrelo privítali, mohol som sa tu opäť cítiť ako doma. Ďakujem aj Rodovi Laverovi, že sa prišiel pozrieť na finále.

So Stefanosom sme veľkí súperi, ale rešpektujeme sa. Bola to skvelá finálová bitka, určite to nebolo tvoje posledné grandslamové finále. Srbsko a Grécko nemajú príliš veľkú tenisovú históriu.

Tento zápas bol inšpiráciou pre všetkých tenisových fanúšikov v oboch krajinách., ktorí snívajú o tom, že si raz zahrajú v aréne Roda Lavera. Je to možné, že sa vám to podarí. Na svojej ceste budete mať veľa prekážok, no čím viac ich zdoláte, tým budete lepšími ľuďmi. Nikoho nenechajte, aby vám zobral tieto sny. Ak nájdete čo len jedného človeka, ktorý vám bude veriť, tak sa ho držte."

Stefanos Tsitsipas, zdolaný finalista: "To, čo Nole predviedol, hovorí samo za seba. Gratulujem ti k titulu i celému tvojmu tímu. Máš za sebou skvelú cestu. Chcem ti poďakovať za to, čo si urobil pre náš šport. Odohrali sme veľa vyrovnaných, ťažkých zápasov a drvivú väčšinu si vyhral ty.

Si jeden z najlepších tenistov v histórii, posunul si hranice nášho športu a zvýšil konkurenciu. Nie je jednoduché prehrať aj druhé grandslamové finále, no som odhodlaný ešte viac na sebe pracovať.

Ďakujem celému môjmu tímu aj fanúšikom, ktorí mi vždy žičili. Každý návrat do Austrálie mi prináša množstvo krásnych spomienok.