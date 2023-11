Djokovič má ďalší rekord a chce Golden Slam: Mám chuť dokázať veľké veci

400 týždňov na čele

"Bola to bezpochyby jedna z najlepších sezón v mojom živote," povedal Djokovič bezprostredne po nedeľnom triumfe 6:3, 6:3 vo finále turnaja majstrov nad domácim Talianom Jannikom Sinnerom.

Vo finále Wimbledonu prehral so Španielom Carlosom Alcarazom až po päťsetovom boji.

Srb získal v tomto roku tri grandslamové trofeje, keď nenašiel premožiteľa na Australian Open, Roland Garros a ani na US Open.

Ten v záverečných dvoch stretnutiach suverénne potvrdil pozíciu nasadenej jednotky, keď v semifinále s Carlosom Alcarazom a ani vo finále so Sinnerom nestratil ani set.

Ak by totiž Sinner, už ako istý postupujúci, prehral v záverečnom dueli skupiny s Holgerom Runem, pre srbského favorita by sa turnaj skončil.

Djokovič vo finále odplatil Sinnerovi prehru zo základnej skupiny, z ktorej sa do semifinále napokon dostal aj vďaka pomoci od Taliana.

"Bol to pre mňa fenomenálny týždeň a som šťastný, že som ho mohol zakončiť triumfom nad hrdinom domáceho publika. Jannik tu totiž predviedol parádny tenis," povedal 36-ročný Djokovič po finálovom súboji "generácií".

Zlato Djokovičovi stále chýba

Agentúra AP pripomenula, že iba druhýkrát za uplynulých 15 rokov sa jednému hráčovi podarilo v sezóne postúpiť do finále všetkých štyroch grandslamových turnajov a aj do finále turnaja majstrov - v roku 2015 to naposledy dokázal rovnako Djokovič.

Ten sa priamo z Turína presúva do Malagy, kde na Srbov už vo štvrtok čaká štvrťfinále finálového turnaja Davisovho pohára proti Veľkej Británii.

"Teším sa. Bude to ďalší dôležitý týždeň pre náš tím i pre Srbsko ako športový národ," zdôraznil Djokovič.