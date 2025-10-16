Inšpirujú ho Ronaldo či LeBron. Djokovič chce byť súčasťou novej éry tenisu

RIJÁD. Novak Djokovič nemá v pláne ukončiť tenisovú kariéru. Držiteľ 24 grandslamových titulov sa nechal počuť, že ho k ďalšiemu pokračovaniu motivujú športové legendy ako LeBron James, Cristiano Ronaldo či Tom Brady.
Tridsaťosemročný Srb síce naposledy triumfoval na grandslame v roku 2023, no v tejto sezóne sa prebojoval do semifinále všetkých štyroch turnajov „veľkej štvorky“ a aktuálne mu patrí piate miesto svetového rebríčka.
„Jednou z mojich najväčších motivácií je dlhovekosť. Chcem zistiť, kam až môžem zájsť,“ povedal Djokovič na fóre Joy Forum v Rijáde.
„Stačí sa pozrieť na iné športy – LeBron James stále podáva špičkové výkony vo štyridsiatke, Cristiano Ronaldo tiež, a Tom Brady hral americký futbal až po štyridsiatke. Je to neuveriteľné a zároveň veľmi inšpirujúce. Aj preto chcem pokračovať ďalej.“
Djokovič zároveň vyjadril túžbu byť súčasťou novej éry tenisu.
„Chcem byť pri tom, keď sa náš šport bude meniť. A tým myslím – stále aktívne hrať. Som z toho nadšený, pretože verím, že tenis prejde výraznou premenou.
Chcem byť jej súčasťou, chcem byť hráčom, ktorý bude na kurte v čase, keď sa náš šport znovu naštartuje a položí základy pre ďalšie desaťročia,“ uviedol.
Držiteľ 100 turnajových titulov z tohto roka v Ženeve dostal aj otázku, či ho mladí hráči ako Alcaraz či Sinner budú musieť „vyhnať do dôchodku“.
„Prepáčte, že ich sklamem, ale to sa nestane,“ odpovedal s úsmevom Djokovič.