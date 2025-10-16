    Ďalšie veľkolepé finále. Sinner nedal Djokovičovi šancu, Alcaraz nemal žiaden problém

    Jannik Sinner. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|16. okt 2025 o 22:19
    Obaja víťazi strávili na kurte len niečo cez hodinu.

    RIJÁD. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do finále na exhibičnom turnaji Six Kings Slam v saudskoarabskom Rijáde.

    V semifinále si poradil s nasadeným Novakom Djokovičom 6:4 a 6:2. Rovnakým výsledkom uspel aj Carlos Alcaraz, ktorý si poradil s Američanom Taylorom Fritzom.

    Obaja hráči sa stretnú vo finále, ktoré je na programe v sobotu, 18. októbra. Porazení hráči sa stretnú v boji o tretie miesto.

    Celý turnaj vysiela svetoznáma streamovacia platforma Netflix.

    Six Kings Slam 2025

    Dvojhra - semifinále:

    Carlos Alcaraz (Šp.) - Talyor Fritz (USA) 6:4, 6:2

    Jannik Sinner (Tal.) - Novak Djokovič (Srb.) 6:4, 6:2

