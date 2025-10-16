Ďalšie veľkolepé finále. Sinner nedal Djokovičovi šancu, Alcaraz nemal žiaden problém

RIJÁD. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do finále na exhibičnom turnaji Six Kings Slam v saudskoarabskom Rijáde.
V semifinále si poradil s nasadeným Novakom Djokovičom 6:4 a 6:2. Rovnakým výsledkom uspel aj Carlos Alcaraz, ktorý si poradil s Američanom Taylorom Fritzom.
Obaja hráči sa stretnú vo finále, ktoré je na programe v sobotu, 18. októbra. Porazení hráči sa stretnú v boji o tretie miesto.
Celý turnaj vysiela svetoznáma streamovacia platforma Netflix.
Six Kings Slam 2025
Dvojhra - semifinále:
Carlos Alcaraz (Šp.) - Talyor Fritz (USA) 6:4, 6:2
Jannik Sinner (Tal.) - Novak Djokovič (Srb.) 6:4, 6:2