Ďalšie veľkolepé finále. Sinner nedal Djokovičovi šancu, Alcaraz nemal žiaden problém

RIJÁD. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do finále na exhibičnom turnaji Six Kings Slam v saudskoarabskom Rijáde.

V semifinále si poradil s nasadeným Novakom Djokovičom 6:4 a 6:2. Rovnakým výsledkom uspel aj Carlos Alcaraz, ktorý si poradil s Američanom Taylorom Fritzom.