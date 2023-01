Zábery otca s proruskými fanúšikmi? Veľké nedorozumenie, reaguje Djokovič

"Videl som to, čo všetci ostatní. Médiá to nešťastne interpretovali a vzniklo z toho veľké nedorozumenie. Samozrejme, je to pre mňa a moju rodinu veľmi nepekné, pretože môj otec zažil viacero vojnových konfliktov a verte mi, že je zásadne proti nim," reagoval srbský tenista.

Ďalej povedal, že jeho otec sa po každom odohranom zápase zdravil s fanúšikmi pred arénou Roda Lavera, aby im poďakoval za podporu.

"Žiaľ, niektoré médiá si to vyložili naozaj nesprávne. Je mi ľúto, že to tak eskalovalo. Dúfam, že ľudia pochopia, že nemal žiadny zámer nijakým spôsobom propagovať vojnu," citovala nasadenú štvorku turnaja agentúra AFP.