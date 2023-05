Kosovská federácia skritizovala chovanie Djokoviča: Poľutovaniahodné komentáre

"Kosovo je srdcom Srbska. Zastavte násilie," napísal v srbčine na objektív kamery po víťazstve nad Američanom so srbskými koreňmi Aleksandarom Kovačevičom 6:3, 6:2 a 7:6 (1). FTK v utorok uviedla, že "Djokovičove komentáre sú poľutovaniahodné", pretože podnecujú napätie medzi Srbskom a Kosovom.

Djokovič, ktorého otec sa narodil v Kosove, podľa stanice Sky News srbským novinárom povedal: "Nie som politik, ani nemám v úmysle vstupovať do diskusií. Ako Srba ma zraňuje, čo sa deje v Kosove.

Naši ľudia boli vyhnaní z magistrátov. To je to najmenej, čo som mohol urobiť. Ako verejne známa osoba cítim povinnosť vyjadriť podporu našim ľuďom a celému Srbsku.

Kosovo je naše srdce, pevnosť, centrum najdôležitejších udalostí; odohrala sa tam najväčšia bitka, je tam najviac kláštorov.

Je veľa dôvodov, prečo som to napísal. Neviem, či ma niekto potrestá, alebo niečo podobné, ale urobil by som to znova. Som proti vojnám a konfliktom akéhokoľvek druhu."

"Občas sa stáva, že diskusie o medzinárodných udalostiach vstupujú do sféry turnaja, čo je pochopiteľné," uviedli vo svojom vyhlásení organizátori Roland Garros.

Približne 25 vojakov mierových síl NATO, ktorí bránili tri radnice v severnej časti Kosova, utrpelo v pondelok zranenia pri zrážkach so srbskými demonštrantmi. Srbský prezident Aleksandar Vučič uviedol armádu do najvyššieho stupňa bojovej pohotovosti.

K incidentom došlo deň po tom, ako generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval Kosovo, aby zmiernilo napätie so Srbskom po zrážkach medzi kosovskou políciou a demonštrantmi. Tí nesúhlasia s tým, aby v etnicky srbských oblastiach úradovali albánski starostovia.