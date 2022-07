Djokovič si vychováva nástupcu, platí mu všetko. Nejde mi o peniaze, vraví

Práve okolo týchto pozícií sa dostávajú hráči do kvalifikácie na grandslamový turnaj. Na Roland Garros sa napríklad priamo do kvalifikácie (mimo chránených rebríčkových postavení či náhradníkov po odhláseniach) dostal najnižšie 238. hráč sveta.

"Pamätám si druhú konverzáciu, ktorú som vo svojom živote mal s Novakom. Hovoril mi, ako by sme mohli zlepšiť Hamadovu hru. Povedal som mu: 'Nole, je mi to ľúto, ale všetko, o čom hovoríš, stojí veľa peňaží.'

Vtedy pochopil, že Djokovič mu skutočne ponúka, že tenistu zabezpečí aj finančne. Medjedovič starší si spomína na to, ako mu Djokovič povedal: "Edo, ja to nerobím pre peniaze. Ja si dokážem zarobiť kdekoľvek.

Čo by som bol za človeka, keby som nechcel pomáhať deťom? Vieš, ako to spravíme? Raz, keď bude Hamad úspešný, tak niekomu tiež takto pomôže. To je všetko, čo za to chcem."

Djokovič platí Medjedovičovi hotel, trénera, letenky aj fyzioterapeuta aj ďalšie výdavky. "Najlepšie bolo, že Djokovič ho pozval na predsezónnu prípravu. Hamad cítil trocha nervozity, ale Novak vedel, ako sa v takejto situácii zachovať," dodal otec tenistu.