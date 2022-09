Predstaví sa Djokovič na Australian Open? Nie je to v mojich rukách, vraví

"Teraz to nie je v mojich rukách. Dúfam, že čoskoro dostanem dobré správy," povedal vo štvrtok 35-ročný belehradský rodák.

Dvadsaťjedennásobný grandslamový šampión v úvode tejto sezóny síce vycestoval do Austrálie, no absencia očkovania v kombinácii s nejasnosťami, ktoré sprevádzali jeho výnimku, spôsobili jeho deportáciu z krajiny.

LONDÝN. Srbský tenista Novak Djokovič očakáva vyjadrenie organizátorov úvodného grandslamového turnaja sezóny Australian Open o tom, či v januári 2023 môže pricestovať do Melbourne napriek tomu, že nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19.

Novak Djokovič v Melbourne Parku ovládol dvojhru mužov už deväťkrát. Viackrát sa vyjadril, že proti koronavírusu sa nedá zaočkovať, aj keby to spôsobilo jeho absenciu na turnajoch.

Okrem spomenutej "ságy" z januára 2022 nemohol hrať ani v úvode septembra na US Open v New Yorku, keďže vstup do krajiny je podmienený spomenutým očkovaním. V jari nechýbal na Roland Garros v Paríži a o mesiac neskôr ani na londýnskom Wimbledone.

Od piatka do nedele ho v Londýne čaká účinkovanie na exhibičnom Laver Cupe, bude to jeho premiéra na dvorcoch od Wimbledonu.

"Neľutujem svoj postoj. Som smutný, že som nemohol hrať na US Open. Spravil som nejaké rozhodnutie a vedel som, že to bude mať aj následky. Prijal som ich a hotovo," povedal vo štvrtok Srb, v súčasnosti sedmička svetového rebríčka ATP.

"Z minulosti som nebol zvyknutý, že medzi turnajmi mám dlhé prestávky, ale tak to teraz je. Som rád, že si môžem zahrať na Laver Cupe a aj na väčšine turnajov, ktoré nás v tejto sezóne ešte čakajú," dodal.