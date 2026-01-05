    Djokovič urobil rozhodnutie. Smerovanie organizácie sa nezhoduje s jeho postojom

    Srbský tenista Novak Djokovič
    Srbský tenista Novak Djokovič (Autor: TASR/AP)
    ČTK|5. jan 2026 o 08:32
    ShareTweet0

    Hráčsku organizáciu založil spolu s Kanaďanom Vaskom Pospisilom.

    Srbský tenista Novak Djokovič sa rozhodol stiahnuť z hráčskej asociácie PTPA, ktorú v roku 2020 spoluzaložil. Víťaz rekordných 24 grandslamov to oznámil na sociálnej sieti X.

    Niekdajší prvý hráč svetového rebríčka uviedol, že súčasné smerovanie organizácie sa nezhoduje s jeho postojmi.

    "Po dôkladnej úvahe som sa rozhodol úplne odísť z PTPA," napísal Djokovič. K tomuto kroku ho viedli obavy ohľadom transparentnosti, vedenia organizácie a spôsobu, akým boli jeho hlas a imidž prezentované.

    PTPA vlani v marci podala žalobu na hlavné tenisové organizácie ATP, WTA, medzinárodnú federáciu ITF a agentúru pre integritu tenisu ITIA kvôli praktikám a riadeniu súťaží bez ohľadu na blaho hráčov. Djokovič vtedy oznámil, že s niektorými aspektmi žaloby nesúhlasí.

    Hráčsku organizáciu založil spolu s Kanaďanom Vaskom Pospisilom s cieľom posilniť zastúpenie tenistov na okruhu a dať im nezávislý hlas. "Ale ukázalo sa, že moje hodnoty a prístup už nie sú v súlade so súčasným smerovaním organizácie," uviedol Djokovič.

    "Ďalej sa budem sústrediť na svoj tenis, rodinu a budem tomuto športu prispievať spôsobom, ktorý odráža moje princípy a hodnoty. Želám hráčom a všetkým zúčastneným veľa šťastia v ich ďalšej činnosti, ale pre mňa je táto kapitola uzavretá, "dodal.

    Tenis

    Tenis

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková počas zápasu vo Wimbledone 2025.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková počas zápasu vo Wimbledone 2025.
    Šramková nenatiahla víťaznú sériu. V úvode hlavného turnaja ju zdolala domáca hráčka
    dnes 08:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Djokovič urobil rozhodnutie. Smerovanie organizácie sa nezhoduje s jeho postojom