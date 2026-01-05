Djokovič urobil rozhodnutie. Smerovanie organizácie sa nezhoduje s jeho postojom

Srbský tenista Novak Djokovič sa rozhodol stiahnuť z hráčskej asociácie PTPA, ktorú v roku 2020 spoluzaložil. Víťaz rekordných 24 grandslamov to oznámil na sociálnej sieti X.
Niekdajší prvý hráč svetového rebríčka uviedol, že súčasné smerovanie organizácie sa nezhoduje s jeho postojmi.
"Po dôkladnej úvahe som sa rozhodol úplne odísť z PTPA," napísal Djokovič. K tomuto kroku ho viedli obavy ohľadom transparentnosti, vedenia organizácie a spôsobu, akým boli jeho hlas a imidž prezentované.
PTPA vlani v marci podala žalobu na hlavné tenisové organizácie ATP, WTA, medzinárodnú federáciu ITF a agentúru pre integritu tenisu ITIA kvôli praktikám a riadeniu súťaží bez ohľadu na blaho hráčov. Djokovič vtedy oznámil, že s niektorými aspektmi žaloby nesúhlasí.
Hráčsku organizáciu založil spolu s Kanaďanom Vaskom Pospisilom s cieľom posilniť zastúpenie tenistov na okruhu a dať im nezávislý hlas. "Ale ukázalo sa, že moje hodnoty a prístup už nie sú v súlade so súčasným smerovaním organizácie," uviedol Djokovič.
"Ďalej sa budem sústrediť na svoj tenis, rodinu a budem tomuto športu prispievať spôsobom, ktorý odráža moje princípy a hodnoty. Želám hráčom a všetkým zúčastneným veľa šťastia v ich ďalšej činnosti, ale pre mňa je táto kapitola uzavretá, "dodal.