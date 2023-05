Djokovičov politický odkaz vzbudil vášne. Urobil by som to opäť, tvrdí

Približne 25 vojakov mierových síl NATO, ktorí bránili tri radnice v severnej časti Kosova, v pondelok utrpelo zranenia pri zrážkach so srbskými demonštrantmi.

"Kosovo je srdcom Srbska. Zastavte násilie," napísal v srbčine na objektív kamery po víťazstve nad Američanom so srbskými koreňmi Aleksandarom Kovačevičom.

PARÍŽ. Srbský tenista Novak Djokovič sa po triumfe v 1. kole na Roland Garros v Paríži postaral o kontroverzný moment. Prostredníctvom odkazu na kamere poslal do sveta svoj postoj k súčasnej politickej situácii v Kosove.

Srbský prezident Aleksandar Vučič následne uviedol armádu do najvyššieho stupňa bojovej pohotovosti.

K incidentom došlo deň po tom, ako generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval Kosovo, aby zmiernilo napätie so Srbskom po zrážkach medzi kosovskou políciou a demonštrantmi. Tí nesúhlasia s tým, aby v etnicky srbských oblastiach úradovali albánski starostovia.

Djokovič, ktorého otec sa narodil v Kosove, podľa stanice Sky News srbským novinárom povedal:

"Nie som politik, ani nemám v úmysle vstupovať do diskusií. Ako Srba ma zraňuje, čo sa deje v Kosove. Naši ľudia boli vyhnaní z magistrátov. To je to najmenej, čo som mohol urobiť.