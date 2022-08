NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič nebude štartovať na grandslamovom turnaji US Open. Trojnásobný newyorský šampión nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 a vakcinácia je podmienkou vstupu do USA.

Necelé dve hodiny pred žrebom Djokovičovo meno už nefigurovalo na zozname prihlásených hráčov.