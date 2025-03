Djokovič chce 25. titul, ale bojuje sám so sebou. Mal by už skončiť, vraví jeho otec

To, že v tom roku napokon vyhral dva grandslamové tituly (Wimbledon a US Open), je druhá časť histórie.

"Nič ma na to nemôže pripraviť. Človek si to musí zažiť a snažiť sa s tým popasovať, ako to len ide," doplnil.

"Pokiaľ začnem viac prehrávať a pocítim, že sa rozdiel zväčšuje a čelím veľkým prekážkam na grandslamových podujatiach, potom sa zrejme rozhodnem, kedy skončím," komentoval prípadnú voľbu posledného dňa kariéry.

Otec mu obetoval všetko

Napriek tomu, že Srdjan Djokovič bol tým, ktorý synovi podsúval koniec karéry, skôr, než to začali robiť médiá a fanúšikovia, urobil maximum pre to, aby sa Novak stal šampiónom. Obetoval tomu aj starostlivosť o svojich dvoch ďalších synov - Marka a Djordjeho.

"Iba na Novakovi záležalo, my všetci ostatní sme neboli dôležití. Všetko sa robilo pre to, aby dokázal to, čo dokázal. Žiaľ, Marko a Djordje nemali ani percento môjho nadšenia, vôle a energie, ktorú som investoval do Novaka. Som z toho smutný, pretože Marko a Djordje mohli dokázať veľké veci. Novak mi ale vzal všetku energiu, žiadna mi neostala," prezradil Srdjan Djokovič o tom, ako všetko podriadil úspechu najstaršieho syna.

O tom, kedy sa Novak rozlúči, ale jeho otec s najväčšou pravdepodobnosťou nerozhodne.