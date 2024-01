Na turnaji pokračuje bez straty setu. Dokáže sa však vzoprieť Djokovičovi?

MELBOURNE. Prvý štvrťfinálový deň na Australian Open je už za nami. Jannik Sinner si v dnešnom poslednom zápase dokázal poradiť s Andrejom Rublevom v troch setoch a potvrdil svoje dominantné výkony na turnaji.

Postúpil tak do svojho druhého grandslamového semifinále a opäť sa v ňom stretne s Novakom Djokovičom.

Na Wimbledone z toho bola jasná záležitosť, no tentokrát to vyzerá, že by z toho mohla byť vyrovnanejšia bitka.