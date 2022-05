Djokovič dosiahol jubilejné víťazstvo. Poďme si po ďalšiu tisícku, vraví

Líder svetového rebríčka postúpil do nedeľňajšieho súboja o trofej, v ktorom sa v repríze vlaňajšieho finále Roland Garros stretne s Grékom Stefanosom Tsitsipasom.

RÍM. Srbský tenista Novak Djokovič sa teší na ďalších tisíc víťazstiev vo svojej kariére. To sa v histórii podarilo iba štyrom tenistom - Jimmymu Connorsovi (1274 víťazstiev), Rogerovi Federerovi (1251), Ivanovi Lendlovi (1068) a Rafaelovi Nadalovi (1051).

"Keby som si mohol vybrať dve miesta, na ktorých budem oslavovať tisíce víťazstvo, bolo by to v Srbsku a tu v Ríme. Poďme si po ďalšiu tisícku," povedal po zápase.

"V prvých a posledných štyroch gemoch som hral naozaj dobre, dúfam, že si to prenesiem aj do finále. Bude to veľká bitka, Tsitsipas je v uplynulých rokoch jeden z dvoch, troch najlepších antukových hráčov," dodal 34-ročný Djokovič, ktorý si už v piatok zaistil rekordný 370. týždeň na čele rebríčka ATP.

Po zápase dostal Djokovič tortu, na ktorej bolo napísané „1000“. "Videl som Rogera a Rafu oslavovať tieto míľniky a sám som sa nevedel dočkať chvíle, keď dosiahnem moju tisícku," povedal Djokovič.