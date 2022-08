NEW YORK. Slovenský tenista Norbert Gombos sa prebojoval do finále kvalifikácie na grandslamovom turnaji US Open.

V 2. kole ako nasadená trinástka zdolal Kazacha Dmitrija Popka 6:4, 4:6, 6:2.

V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi v piatok proti sedemnástemu nasadenému Francúzovi Hugovi Grenierovi.