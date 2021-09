Čilský kapitán chválil Gombosa: Hral naozaj famózne, Garín nemal nárok

O to väčšie bolo ich sklamanie po hladkom víťazstve Gombosa nad čilskou jednotkou, ktoré znamenalo triumf Slovenska 3:1. Obaja sa zhodli, že najlepší slovenský singlista bol na kurte nezastaviteľný.

BRATISLAVA. Čilský kapitán daviscupového tímu Nicolas Massú i 17. hráč svetového tenisového rebríčka ATP Cristian Garín sa netajili tým, že do Bratislavy prišli nad Slovenskom zvíťaziť.

Massu: Gombos hral naozaj famózne

"To, čo predviedol, bolo nevídané. Hral naozaj famózne, Garína vôbec k ničomu nepustil. Takto to však v našom športe chodí. Niekedy sa hráčovi podarí všetko a súper to nemá ako odvrátiť.