Gombos sa cítil, akoby vyliezol na Everest. Bola to symfónia, tvrdí

Slovenský tenista Norbert Gombos mal svojmu súperovi Cristianovi Garínovi v súboji Davisovho pohára proti Čile čo vracať. Na US Open s ním trpko prehral. Po zápase dolámal raketu.

"Bola to vážna symfónia. Odohral som jeden z najlepších zápasov v kariére," povedal.

"Nečakal som, že ten zápas bude aj v druhom sete taký hladký. Prvý set som vyhral 6:0 preto, že som z každej stránky hral bezchybne. Aj keď som išiel do druhého setu, vedel som, že je to len o mne, že len musím pokračovať v tom, čo hrám," povedal Gombos.

Priznal, že hoci si veril, až takýto jasný zápas neočakával. Na US Open mu uniklo víťazstvo pre niekoľko zlých rozhodnutí. Snažil sa z toho poučiť. Inšpiroval ho však aj zápas Alexa Molčana s Garínom v piatok. V ňom Čiľan vyhral. Gombos videl, čo by naňho mohlo platiť.

"Je to jedno z najkrajších víťazstiev v kariére, vyhrať v Davis Cupe dva body nie je jednoduché, som nesmierne rád, že som to zvládol," dodal.

Prakticky všetci hráči vyzdvihovali úlohu kapitána Tibora Tótha. Ten zažil oficiálnu premiéru ako daviscupový kapitán. Do tímu sa vrátil aj elitný deblista Filip Polášek, ktorý pôvodne v reprezentačnej kariére v Davis Cupe nechcel pokračovať.

"Na výsledok som sa ani nepozeral, sústredil som sa na každý fiftín. Nepripúšťal som si, že sa to otočí," priznal.

Práve dvojica Igor Zelenay a Filip Polášek vybojovala pre Slovensko v prvom sobotnom zápase dôležitý bod na 2:1. Debloví špecialisti zdolali Čiľanov Marcela Tomasa Barriosa Veru a Alejandra Tabila v dvoch setoch.

V zápase boli vzhľadom na skúsenosti jasnými favoritmi Slováci. "Hoci výsledok 6:1 v prvom sete je jednoznačný, nebolo to až také jasné. No my sme zvládali dôležité výmeny. Aj keď nám potom v druhom sete výsledkovo po brejku ušli, dokázali sme sa vrátiť," hodnotil Igor Zelanay.

"S Filipom sme ešte v Davis Cupe neprehrali," pripomenul úctyhodnú štatistiku.