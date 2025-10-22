    Nemecká tenista je opäť terčom verejných urážok. Dostáva vyhrážky smrťou

    Eva Lysová
    Eva Lysová (Autor: SITA/AP)
    TASR|22. okt 2025 o 13:41
    ShareTweet0

    Podľa jej slov väčšina urážok pochádza od stávkarov.

    TOKIO. Nemecká tenistka Eva Lysová sa opäť stala terčom urážok od fanúšikov na sociálnych sieťach po svojom konci na turnaji WTA v Tokiu.

    Lysová verejne publikovala na Instagrame kompiláciu komentárov, medzi ktorými boli zahrnuté sexistické poznámky a vyhrážky smrťou.

    Nemka vypadla v Tokiu v osemfinále po prehre 1:6, 1:6 s Kanaďankou Victoriou Mbokovou.

    Nejde o prvý takýto prípad, Lysová už v júni hovorila o zvýšenom množstve urážok a dodala, že podľa jej slov väčšina pochádza od ľudí, čo stávkujú na zápasy. Informovala o tom agentúra DPA.

    Tenis

    Tenis

    Eva Lysová
    Eva Lysová
    Nemecká tenista je opäť terčom verejných urážok. Dostáva vyhrážky smrťou
    dnes 13:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Nemecká tenista je opäť terčom verejných urážok. Dostáva vyhrážky smrťou