    Suverénny vstup Nemcov na United Cupe. Zverev nadelil súperovi kanára

    Alexander Zverev sa teší zo svojho víťazstva za Nemecko nad United Cupe.
    Alexander Zverev sa teší zo svojho víťazstva za Nemecko nad United Cupe. (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. jan 2026 o 11:02
    Na turnaji miešaných družstiev zdolali Holanďanov hladko 3:0.

    Nemeckí tenisti úspešne vstúpili do bojov na podujatí United Cup v Austrálii. Na turnaji miešaných družstiev zdolali Holanďanov hladko 3:0. Tešili sa aj reprezentanti Veľkej Británie po víťazstve nad Japonskom 2:1.

    Nemci vedení Alexandrom Zverevom vyhrali prvý zápas, keď svetová trojka zdolala Tallona Griekspoora 7:5 a 6:0.

    Eva Lysová zvíťazila nad Suzan Lamensovou 6:2 a 6:2 a v záverečnej štvorhre potom Zverev spolu s Laurou Siegemundovou zabezpečili tretí bod v zmiešanej štvorhre víťazstvom 6:3, 6:2 nad Griekspoorovou a Demi Schuursovou.

    V skupinovej fáze sa nemecký tím v pondelok stretne s minuloročným finalistom Poľskom, ktoré reprezentuje aj svetová dvojka Iga Swiateková. 

    V E-skupine v Perthe si Briti poradili s Japoncami po tom, čo Billy Harris najskôr zdolal Šintara Močizukiho 7:6 a 6:3. Naomi Osaková potom vyrovnala na 1:1 po víťazstve nad Katie Swanovou 7:6 a 6:1, ale v záverečnej štvorhre Neal Skupski s Oliviou Nichollsovou zdolali Jasutaku Učijamu s Nao Hibinovou 7:5, 4:6 a 10:7. Pre Japoncov je to druhá prehra na podujatí, predtým podľahli Grékom hladko 0:3.

    Víťazi šiestich trojčlenných skupín ako aj dva najlepšie tímy na druhom mieste postúpia do štvrťfinále.

    United Cup - 4. január

    F-skupina (Sydney):

    Nemecko - Holandsko 3:0

    Alexander Zverev - Tallon Griekspoor 7:5, 6:0

    Eva Lysová - Suzan Lamensová 6:2, 6:2

    Alexander Zverev, Laura Siegemundová - Tallon Griekspoor, Demi Schuursová 6:3, 6:2

    E-skupina (Perth):

    Veľká Británia - Japonsko 2:1

    Billy Harris - Šintaro Močizuki 7:6 (4), 6:3

    Katie Swanová - Naomi Osaková 6:7 (4), 1:6

    Neal Skupski, Olivia Nichollsová - Jasutaka Učijama, Nao Hibinová 7:5, 4:6, 10:7

