Legendy kritizujú Wimbledon. Čo majú ruskí tenisti robiť? pýta sa Navrátilová

WIMBLEDON. Tretie grandslamové tenisové podujatie sezóny v anglickom Wimbledone bude v tomto roku ochudobnené o viacerých hviezdnych hráčov. Organizátori zakázali účasť všetkým ruským a bieloruským tenistom a tenistkám pre vojenskú inváziu Ruska na Ukrajine, a tak bude chýbať aj mužská svetová jednotka Daniil Medvedev. All England Club tiež nebude udeľovať za výsledky na turnaji body do rebríčkov ATP a WTA, no odmeny pre hráčov budú rekordne vysoké (asi 46,5 milióna eur).

"Je to chyba. Čo majú robiť, opustiť svoju krajinu? Toto by som neželala ani mojim nepriateľom," vyjadrila nesúhlas s vylúčením ruských a bieloruských tenistov a tenistiek z Wimbledonu Martina Navrátilová, členka Siene slávy Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF).



Americký tenista Frances Tiafoe verejne skritizoval neudeľovanie bodov do rebríčkov, ale turnaja sa zúčastní. "Je ťažké stráviť to, že sa nebudú udeľovať body. Nebudem vám hovoriť, že mám z toho radosť, ale karty sú už rozdané. Keby som mojej mame povedal, že nebudem hrať vo Wimbledone, spýtala by sa ma, či som sa zbláznil. Takže rozhodne tam idem. Je to mimo našej kontroly, je to náročná situácia v šialených časoch. Netýka sa to len jednotlivých hráčov," uviedol 24. nasadený hráč mužského "pavúka".



Vo Wimbledone bude chýbať aj svetová dvojka Alexander Zverev, ktorý je po operácii členka. Neúčasť na podujatí už potvrdili finalistka z roku 2014 Eugenie Bouchardová a štvornásobná grandslamová víťazka Naomi Osaková. Obhajkyňa titulu Ashleigh Bartyová už ukončila kariéru.