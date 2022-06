Swiateková nezabudla na Ukrajinu ani pri oslavách titulu. Zostaňte silní, odkázala

To však bolo z jej strany viac-menej všetko. O chvíľu už prehrávala 2:5.

Po 68 minútach bolo po zápase. Iga Swiateková vyhrala 6:1, 6:3. Gauffová sa rozplakala. Súperka ju utešovala. Vie, že dokáže hrať aj lepšie. No proti rozbehnutej súperke by to zrejme mala ťažké v akejkoľvek forme.

Corretja: Možno je lepšie, že nevyhrala