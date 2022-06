Kiežby v Buči boli herci. Ani neviem opísať, čo som videl, vraví Stachovskij

Bývalý ukrajinský tenista Serhij Stachovskij hovorí plynulo po slovensky. Roky žil na Slovensku a teraz prišiel do Bratislavy na challengerový turnaj, aby vydražil svoju raketu. Výťažok z dražby poputuje práve na pomoc Ukrajine.

BRATISLAVA. Keď sme s ním hovorili o vojne na Ukrajine začiatkom marca, hovoril, že každý jeden deň ľutuje, že sa pridal k armáde, aby bránil svoju krajinu. Rovnako, ak nie viac, by však ľutoval aj to, keby nič nespravil.

"Ľudia definujú moju kariéru týmto výsledkom, ale neviem prečo, mal som aj zaujímavejšie výsledky. Doteraz si na to pamätajú on aj jeho deti," hovoril redaktorovi v rozhovore pre oficiálny facebookový profil challengeru Kooperativa Bratislava Open.

Už v roku 2014 začalo Rusko vojnu na Donbase. Až po ôsmich rokoch sa však rozšírila do celej krajiny.

"Pre mňa sa však vojna začala v roku 2014. Vtedy som pred tým ušiel, hoci som mal morálne pocit, že by som mal prestať hrať tenis. Mal som vtedy malé dieťa, bol som v top 50 a mal som mediálny výtlak, ktorým som vedel pomáhať viac ako niekde v zákope," priznal.

Momentálne sa snaží pomáhať Ukrajincom hlavne materiálne. Nedávno bol v Charkove. Hovorí, že Rusi rozbombardovali aj tenisový kurt, na ktorom sa dalo trénovať. Obnovovať ho momentálne nemá zmysel. Útoky totiž prichádzajú aj naďalej.

Hoci dôkazy o ruskej agresii dokazujú tisícky záberov, videí či osobných svedectiev, časť ľudí stále vojnu relativizuje. Dokonca sa šíria konšpiračné teórie o tom, že utrápení či dokonca mŕtvi ľudia na záberoch sú herci a rozbombardované mestá sú len filmové kulisy.

"Bol by som rád, keby to boli herci. Potom by tie obrazy z mojej hlavy zmizli," opisuje svoju návštevu mesta Buča Stachovskij.