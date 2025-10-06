Mimoriadne náročné podmienky. Sinner v Šanghaji ledva kráčal, Djokovič počas zápasu vracal

BRATISLAVA. Mimoriadne natrieskaný rozpis turnajov počas sezóny je už istý čas tŕňom v oku pre tenistov aj tenistky. O tom, že nejde len o slová "do vetra" svedčí situácia z turnaja v čínskom Šanghaji.
V nedeľu tam organizátori naplánovali osem duelov podujatia ATP a až tri z nich sa skončili predčasne.
Ako upozornil český web iDnes.cz, zo svojich stretnutí odstúpili Talian Jannik Sinner či Čech Tomáš Macháč. Navyše, obrovské problém mal aj Srb Novak Djokovič, ktorý počas stretnutia zvracal.
"Pre všetkých sú podmienky rovnaké, ale je to brutálne," vyhlásil rekordér v počte grandslamových singlových titulov.
Tridsaťosemročný Srb v Šanghaji prehral prvý set s Nemcom Yannickom Hanfmannom a "dobre nevyzeral" ani v druhom. Počas jednej z prestávok dokonca zvracal. Napriek tomu duel dotiahol do víťazného konca.
"Je brutálne, keď musíte každý deň hrať v osemdesiatpercentnej vlhkosti. Navyše, niektorí hrajú cez deň na slnku, v horúčave, to je pre nich ešte horšie. Pre mňa je to veľká výzva,“ povedal po postupe ďalej.
Spomenutý Macháč mal už pred súbojom proti Monačanovi Valentinovi Vacherotovi problémy s kolenom, ktoré ho limitovali nato+ko, že za stavu 0:6, 1:3 radšej opustil kurt.
Svetová dvojka Sinner ako obhajca titulu z vlaňajška takmer z kurtu neodišiel po svojich. Prvý set proti Holanďanovi Talonovi Griekspoorovi získal v tajbrejku, v závere druhého si poranil nohu a v treťom už mal viditeľné problémy s chôdzou. A zo zápasu odstúpil.
VIDEO: Sinner odkrýval na lavičku
Ešte pred začiatkom turnaja sa z neho odhlásili Carlos Alcaraz, Jack Draper či Stefanos Tsitsipas. Okrem Sinnera a Macháča svoje zápasy nedohrali Casper Ruud, David Goffin, Hamed Medjedovič, Terence Atmane aj Wu I-ping.
"Pohľad na počet hráčov, ktorí odstúpili, alebo množstvo zrušených zápasov, to všetko tiež ovplyvňuje našu psychiku. Je to prvom boja, ktorý s tenisom nemá nič spoločné. Ide o prežitie, hľadanie cesty k víťazstvu.
Slnko silno praží a je ťažké v takých podmienkach udržať si koncentráciu. Negatívne pocity na vás potom doliehajú veľmi rýchlo," zhodnotil Francúz Arthur Rinderknech pre L’Équipe, cituje ho iDnes.cz.
Mimoriadne náročné podmienky majú aj hráčky na turnaji v čínskom Wu-chane, kde je mimoriadne horúco.
Napríklad Daria Kasatkinová to vzdala, predčasne ukončila sezónu a priznala, že sa ocitla na pokraji mentálneho kolapsu.