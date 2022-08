Alcaraz pobavil divákov parádnym úderom, jeho súper skrečoval

NEW YORK. Britský tenista Cameron Norrie postúpil suverénne do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Wimbledonský semifinalista zvíťazil na úvod ako nasadená sedmička nad Francúzom Benoitom Paireom 6:0, 7:6 (1), 6:0.

Tretí nasadený Španiel Carlos Alcaraz viedol nad Argentínčanom Sebastianom Baezom 7:5, 7:5, 2:0, keď jeho súper zápas skrečoval pre zranenie.

"Žiaden hráč si neželá ukončiť zápas takýmto spôsobom. Sebastian je veľký bojovník a nezaslúžil si takúto rozlúčku s turnajom," uviedol Alcaraz, ktorý vlani postúpil v New Yorku do štvrťfinále.