Tsitsipas senzačne vypadol v 1. kole, Murray začal US Open víťazne

"Teší ma, že som to zvládol v troch setoch. Kľúčový bol dnes servis, myslím si, že diváci videli kvalitné výmeny. Spomínam si, že so Stefanom sme v minulosti proti sebe nastúpili v juniorskom Davis Cupe a vtedy ma rozbil.

NEW YORK. Ruský tenista a svetová jednotka Daniil Medvedev úspešne vykročil za obhajobou titulu na grandslamovom turnaji US Open.

VIDEO: Najlepšie momenty zo zápasu Tsitsipas - Galan na US Open 2022

Grécky tenista Stefanos Tsitsipas skončil už v 1. kole dvojhry na US Open.

Štvrtý nasadený hráč nestačil v noci na utorok na kvalifikanta Daniela Elahiho Galana z Kolumbie a podľahol mu 0:6, 1:6, 6:3 a 5:7.

Tsitsipas sa v New Yorku nikdy nedostal cez tretie kolo a nepodarí sa mu to ani tento rok. Pre 94. hráča svetového rebríčka Galana to bol debut v hlavnej súťaži na turnaji a v 2. kole narazí na Austrálčana Jordana Thompsona.

"Som nesmierne šťastný. Keď začal hrať lepšie, znervóznel som. No aj keď som prehral tretí set, dokázal som sa spamätať a cítil som, že hrám lepšie a lepšie," povedal dvadsaťšesťročný Galan.