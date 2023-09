Fritz poľahky do osemfinále, českému tenistovi dovolil uhrať iba tri gemy

NEW YORK. Domáci americký tenista Taylor Fritz postúpil suverénnym spôsobom do osemfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open 2023.

Deviaty nasadený hráč si poradil za 1:27 h s Čechom Jakubom Menšíkom hladko 6:1, 6:2, 6:0.

Jeho ďalším súperom bude Švajčiar Dominic Stricker, ktorý v súboji dvoch nenasadených hráčov zdolal v päťsetovej bitke Francúza Benjamina Bonziho 2:6, 7:5, 7:6 (4), 3:6, 6:2.

Ďalej ide aj Fritzov krajan Ben Shelton po triumfe 6:4, 3:6, 6:2, 6:0 nad Rusom Aslanom Karacevom.