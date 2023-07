Wimbledon mu chýba do zbierky, teraz vyradil nasadeného hráča

LONDÝN. Taliansky tenista Lorenzo Musetti postúpil suverénne do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V 2. kole v pozícii nasadenej štrnástky zvíťazil nad Španielom Jaumem Munarom 6:4, 6:3, 6:1.

Wawrinka má vo svojej zbierke tituly z Australian Open, Roland Garros i US Open, no na wimbledonskej tráve sa mu príliš nedarilo. Jeho doterajším maximom na dvorcoch All England Clubu je štvrťfinále.